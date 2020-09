Fares alla Lazio, operazione in chiusura: le novità

AURONZO - Due telenovelas parallele, sfiancanti per tutti, forse non erano mai capitate così contemporaneamente. Fares e Muriqi, Muriqi e Fares, siamo sempre fermi ai loro nomi. La Lazio tratta h24 nella speranza di chiudere, aggiungendo qualche soldo per svoltare. Per Fares è questione di giorni, magari di ore. C’è ottimismo, la società si sta avvicinando alla chiusura. L’inserimento dell’Inter è stato inconsistente perché compiuto senza troppa convinzione, ipotizzando alla Spal l’offerta di un prestito a 1,5 milioni più riscatto obbligatorio a 7 milioni più bonus in caso di qualificazione in Champions.

La Spal vuole soldi cash, può ottenerli solo dalla Lazio. Lotito avrebbe rilanciato offrendo 8,5 milioni più 1,5 di bonus per arrivare ai 10 richiesti dal club ferrarese. S’attende la fumata bianca, può arrivare nel giro di 24-48 ore. Fares ha detto sì alla Lazio da tempo, si vede biancoceleste, ha parlato con Inzaghi, attende solo il via del manager Raiola per raggiungere i nuovi compagni, probabilmente si unirà direttamente a Formello alla ripresa (il ritiro si concluderà domani). Quest’operazione è stata stressante anche per l’esterno algerino.

