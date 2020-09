Inzaghi ai tifosi della Lazio: “Speriamo in un'altra stagione top”

"Volevo ringraziare a nome mio e dello staff tutti quanti. I nostri tifosi non ci hanno abbandonato, nonostante la situazione sanitaria attuale. Speriamo di fare una stagione importante come l'ultima, dove abbiamo vinto una Supercoppa italiana e siamo tornati in Champions League dopo 13 anni". Simone Inzaghi ha caricato la sua Lazio, intervenendo in occasione della presentazione ufficiale della squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. "Sicuramente è rimasto il rammarico per lo stop forzato - ha proseguito il tecnico biancoceleste - ma ci tengo a ringraziare questi ragazzi che mi regalano soddisfazioni importanti da quattro anni. Eravamo abituati a venire a luglio, con altre temperature e giornate più lunghe, nonostante questo però abbiamo lavorato bene. Adesso domani avremo l'ultima amichevole da disputare nel migliore dei modi".

