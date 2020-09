Lazio, Muriqi è cuore e famiglia: la sorella si sposa, lui pronto allo sbarco

ROMA - A vederlo esultare in campo, scatenato, Vedat Muriqi sembra indemoniato. In realtà è un ragazzo d’oro. Ha conosciuto la sofferenza quando era bambino, fuggendo dalla guerra del Kosovo, mangiando poco, camminando tanto. Con la famiglia sempre a fargli da protezione. La mamma e i fratelli sono il suo punto fisso. Il padre, anche lui calciatore, è scomparso stroncato da un infarto mentre giocava a pallone. Muriqi aveva solo sette anni. Un evento tragico che ha reso l’affetto per i suoi cari ancora più forte. Sarà un giocatore della Lazio. Finalmente il grande salto per un ragazzo che non ha mai mollato.

Una giornata di festa

Muriqi ha partecipato al matrimonio della sorella Narcin. Vedat si è fatto immortalare in uno scatto dal fratello Ensar. Una fa la biologa, uno il calciatore, l’altro il cestista. Tra mille difficoltà i ragazzi fuggiti dalla guerra si sono costruiti un futuro importante. Sono legatissimi, vivono per l’altro. E non dimenticano il prossimo: hanno conosciuto la povertà e la fame. Ora da grandi aiutano le famiglie siriane. L’attaccante: “Alla tv mandano quelle immagini: rivedo me stesso e la mia famiglia, dovevo far qualcosa”. Vedat ha salutato amici e parenti al matrimonio, la sua vita professionale continuerà a Roma. Il bomber kosovaro è atteso domani nella Capitale. Visite e firma per diventare un nuovo giocatore biancoceleste. La famiglia sarà ancora lontana fisicamente, ma sempre vicina al suo cuore.