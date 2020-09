Lazio, Acerbi è in campo agli ordini di Inzaghi. Milinkovic non si allena

FORMELLO - Niente doppia seduta, la Lazio si ritrova solo al mattino agli ordini di Inzaghi. Annullato l’allenamento pomeridiano, il tecnico biancoceleste ha preferito lasciare liberi i suoi. Si sono rivisti i nazionali Immobile, Acerbi e Strakosha. Il primo ha effettuato un riscaldamento a parte e non si è mai mosso con la squadra, il secondo invece, ha lavorato con il resto dei compagni. Il caso del difensore, dopo lo sfogo contro la società, è momentaneamente rientrato.

Piccolo stop Milinkovic

Il Sergente non si è allenato. In mattinata è andato in Paideia per dei controlli clinici. Dovrebbe trattarsi solo di una contusione. All’appello mancano ancora Marusic e Badelj, di rientro dagli impegni con le nazionali. Ok sempre Leiva, tornato in gruppo pure André Anderson, che ha smaltito l’affaticamento muscolare. Cataldi lavora sempre a parte. Non si vedono ancora Adekanye e Vavro. Lo slovacco ha saltato il secondo allenamento consecutivo.