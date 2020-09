Lazio, anche Lotito in assemblea di Lega: tampone dopo la positività di De Laurentiis

ROMA - Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus. Il presidente del Napoli, nella giornata di ieri, era presente all’assemblea di Lega di Serie A a Milano senza sapere di essere contagiato. Poi in serata, solo dopo aver effettuato il tampone, ha appreso la notizia. All’Hotel Hilton, mentre si discuteva sui diritti tv, c’era naturalmente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron biancoceleste è stato avvistato all’entrata dell’albergo con mascherina. E in un comunicato, la Lega ha assicurato che durante la riunione sono “state rispettate tutte le misure previste per la prevenzione dei contagi”. Con molta probabilità, Lotito e gli altri presidenti e dirigenti della Serie A che hanno partecipato all’assemblea, dovranno sottoporsi al tampone. Anche nella nota della Lega si specifica: “Suggeriamo a tutte le persone che hanno partecipato alla riunione di attenersi a un rigoroso distanziamento sociale e di astenersi per quanto possibile dal presentarsi sui luoghi di lavoro finché l'ATS non avrà assunto le proprie determinazioni".

De Laurentis positivo: ecco chi era presente alla riunione di Lega