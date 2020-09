Lazio, Milinkovic ancora assente. Paura Luis Alberto

FORMELLO - La Lazio con gli uomini contati. Continuano gli allenamenti a Formello, ma Inzaghi ha la rosa non al completo. Rientrati gli ultimi nazionali, Badelj e Marusic. Il montenegrino svolge una seduta di scarico in palestra e non si allena con i compagni. Milinkovic ancora a riposo: affaticato, il tecnico preferisce non rischiarlo. Dovrebbe rimanere fuori sino alla prossima settimana, con molta probabilità salterà anche l’amichevole di sabato contro il Frosinone.

Gli altri

Sul registro degli assenti ancora Vavro, Lukaku e Leiva. Gli ultimi due non preoccupano, Inzaghi gestisce le energie dei calciatori a rischio. Cataldi continua a lavorare a parte per recuperare al meglio dall’infortunio alla caviglia. Fuori sempre Adekanye, che a breve dovrebbe tornare in gruppo. Ha saltato il ritiro di Auronzo di Cadore a causa degli anticorpi img alterati. Un po’ di paura nella partitella finale: Escalante è entrato duro su Luis Alberto, il Mago ha accusato un forte dolore alla caviglia restando a terra. Ha fatto poi ritorno negli spogliatoi: non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.