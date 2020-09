Sono previste per lunedì mattina le visite mediche di Vedat Muriqi con la Lazio presso la clinica Paideia di Roma. L'attaccante di origini kosovare arriva dal Fenerbahce per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Adesso è a Istanbul, in questa settimana ha sbrigato diverse pratiche burocratiche. Arriverà a Roma, firmerà il suo nuovo contratto, poi tornerà sicuramente in Turchia per il visto di lavoro (in quanto extracomunitario).

Lotito negativo al tampone dopo il caso De Laurentiis