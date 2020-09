Lazio, Inzaghi pensa al Benevento: Leiva ok, Luis Alberto no

FORMELLO - Rifinitura in casa Lazio aspettando l’amichevole di sabato contro il Benevento. Fischio d’inizio alle ore 18. I fratelli Inzaghi pronti a sfidarsi aspettando l’inizio ufficiale del campionato (tra una settimana per entrambe le squadre). Simone ha qualche problema di formazione: Luis Alberto si è fermato in anticipo, per domani è in forte dubbio. Milinkovic invece, verrà risparmiato quasi sicuramente dopo l’affaticamento muscolare. Si è allenato in gruppo, ma niente partitella per lui.

Pronto Lukaku

In porta potrebbe toccare a Strakosha (con il Frosinone il titolare era stato Reina). In difesa scelte forzate con Patric, Acerbi e Radu. Luiz Felipe e Vavro sono in infermeria. A destra Lazzari, a sinistra pronto Lukaku. Fares non è ancora stato ufficializzato, Jony è andato all’Osasuna. In mezzo Leiva, ai suoi lati Parolo e Akpa Akpro. Davanti ancora Correa con Immobile. Sarà l’ultima amichevole pre-campionato, la stagione per la Lazio inizierà il 26 settembre a Cagliari.