Lazio, primo allenamento per Fares. Inzaghi prepara il debutto

FORMELLO - Mohamed Fares si allena con la Lazio. Primo allenamento per l’ex Spal, che scende in campo agli ordini di Simone Inzaghi in attesa dell’ufficialità dell’affare. Si candida per un posto da titolare al debutto in campionato contro il Cagliari di sabato prossimo: l’algerino svolge tutta la seduta con i compagni, salta solo la partitella finale.

Ritmo alto

La settimana è importante, porta dritti al debutto in Serie A. Riscaldamento, possesso palla, un po’ di lavoro atletico e infine partitella finale. Match da 16 minuti, poi allungato da Inzaghi vista la situazione di pareggio tra le due mini squadre. Leiva alla fine decide le sorti della sfida con un destro dalla distanza. Buone notizie per Inzaghi: Luis Alberto, assente contro il Benevento nell’amichevole di sabato, svolte l’intero allenamento con i compagni. Ai box Luiz Felipe e Vavro. Da aggiungere anche Vedat Muriqi. Il kosovaro, da pochi giorni ufficialmente giocatore biancoceleste, è rimasto in Turchia bloccato in quarantena per via della positività al Coronavirus.