Lazio, il caso Covid di Muriqi: ecco quando potrebbe tornare

ROMA - Vedat Muriqi si aspettava sicuramente un inizio di avventura migliore. La Lazio lo aspetta, lui è bloccato in Turchia per via del Coronavirus. La notizia circolata domenica sera ha trovato poi conferma. Il neo acquisto è a Istanbul in isolamento, non avrebbe sintomi, freme solo per far ritorno nella Capitale e giocare finalmente con la maglia biancoceleste.

Lazio, ecco le prime foto di Muriqi in biancoceleste

L’ultima settimana

Muriqi è sbarcato a Roma domenica 13 settembre. Lunedì 14 ha effettuato i test medici in Paideia, ha incontrato Tare per la firma e le foto di rito. Tamponi effettuati, tutti negativi. Martedì è poi ripartito per Istanbul, tappa necessaria per ultimare le pratiche del visto. Era atteso a Formello venerdì, ma quando si è sottoposto ad un altro tampone prima dell’imbarco, ecco la positività al Coronavirus. Viaggio rimandato, quarantena di 14 giorni aspettando l’esito negativo. Virus a parte è fermo anche per via dell’infortunio muscolare. Tra convalescenza e preparazione estiva praticamente interrotta con il Fenerbahce, Muriqi potrebbe esordire in campionato dopo la sosta dell’11 ottobre. L’obiettivo è scendere in campo per Sampdoria-Lazio del 17 ottobre, giusto in tempo per prepararsi al meglio all’impegno Champions. La prima giornata europea scatterà il 20-21 ottobre.