Lazio, Jony ceduto all'Osasuna: il comunicato del club

ROMA - “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, al club CA Osasuna”. Ecco il comunicato ufficiale da parte del club biancoceleste sulla cessione di Jony, che fa ritorno in Spagna dopo una sola stagione in Italia. L’esterno non ha mai convinto Inzaghi, troppe difficoltà soprattutto in fase difensiva. Si trova già nella penisola iberica, la sua nuova avventura è iniziata.

Il saluto di Luis Alberto

La colonia spagnola della Lazio perde un pezzo. Luis Alberto, su Instagram, ha salutato il suo ormai ex compagno: “Fratellino, mi mancherai tanto. Ti auguro tutto il meglio, ci vedremo presto”.In maglia biancoceleste Jony ha collezionato 32 presenze totali e 4 assist. Vuole rilanciarsi nel suo Paese dopo la grande stagione vissuta con l’Alaves prima del suo sbarco a Roma.