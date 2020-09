Lazio, Immobile è la tua certezza: all'esordio ha sempre segnato

ROMA - La Lazio riparte con Ciro Immobile, il suo uomo di punta, il bomber dei record. Vincitore della classifica capocannonieri della Serie A 2019/2020 e della Scarpa d’Oro, sarà ancora il volto di una squadra a caccia di vittorie e trofei. Ciro è carico, non vede l’ora di tornare in campo e segnare. Il suo pre-campionato non è stato molto esaltante: 3 gare a disposizione e zero reti. Per uno come lui, abituato a timbrare praticamente sempre, è una notizia. Ma sabato ci sarà il Cagliari, la prima sfida della stagione (anche se sarà la seconda del campionato, la prima verrà recuperata dopo). E lui, ad ogni esordio da quando veste la maglia biancoceleste, ha ogni volta segnato.

Immancabile gol

Immobile da quando è alla Lazio ha sempre siglato almeno un gol nella prima gara stagionale. Esordio con rete nel debutto contro l’Atalanta a Bergamo nel 2016. Stesso discorso in Supercoppa contro la Juve l’anno dopo (doppietta). Nel 2018 gol all’Olimpico contro il Napoli. E poi l’anno scorso contro la Sampdoria di Di Francesco: altra doppietta. Di Francesco che sarà anche il tecnico che incontrerà di nuovo Immobile sulla sua prima tappa stagionale. L’ex allenatore doriano infatti, oggi siede sulla panchina del Cagliari.