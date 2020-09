Lazio, Immobile: "La forza sta nel gruppo. Il mercato non ci interessa"

CAGLIARI - Segna, Ciro Immobile: è il suo mestiere. Ma la cosa incredibile è che non smette mai di farlo. L’attaccante della Lazio segna subito al debutto stagionale: sono 126 in totale con la maglia biancoceleste. La sua rete è servita a mettere in cassaforte la vittoria sul Cagliari. Il bomber biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il momento: “Questo gol è importante perché arrivato in un momento particolare del match. Ringrazio Marusic, ha fatto una grande azione. La partita è stata difficile, abbiamo iniziato bene nonostante qualche difficoltà in ritiro con le uscite per andare in nazionale. Il gruppo c’è. Sono arrivati alcuni giocatori che ci aiuteranno sia nello spogliatoio che in campo. Un mix di giovani ed esperti. Qui il gruppo solido è rimasto, questo conta. Ci conosciamo. Possiamo ancora migliorarci anche se la stagione passata è stata fenomenale. Griglia di partenza? Non saprei, non mi interessa. L’anno scorso non eravamo nelle prime quattro, poi siamo arrivati prima del lockdown ad un punto dalla prima e alla fine con la qualificazione in Champions conquistata. Quello che accadrà sul mercato non ci interessa, chi arriverà ci darà una mano”.

La Lazio è subito vincente: che esultanze per Lazzari e Immobile!