Lazio, la probabile formazione anti-Atalanta: Inzaghi rilancia Marusic

FORMELLO - Nessuna novità, contro l’Atalanta sarà la stessa e vincente Lazio vista a Cagliari. Simone Inzaghi non ha ancora i nuovi arrivati. Mohamed Fares si allena da una settimana con i suoi nuovi compagni, ma non è ancora stato ufficializzato. Sulla sinistra dunque, non ci sono sorprese: toccherà di nuovo ad Adam Marusic dopo l’ottima prova alla Sardegna Arena.

Le scelte

Strakosha tra i pali, solito terzetto difensivo con Patric, Acerbi e Radu. Si rivede Bastos, tornato ad allenarsi in gruppo dopo noie muscolari (ed è sempre al centro di voci di mercato) e pronto a sedersi in panchina. Niente da fare invece per Vavro (pubalgia) e Luiz Felipe, che tornerà tra una quindicina di giorni. In difesa tra i cambi ci sono Armini e Parolo (adattato in quel ruolo). Sugli esterni Lazzari e Marusic, in mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti confermatissima la coppia Correa-Immobile.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.