Lazio, ecco la nuova lista campionato: due modifiche per Inzaghi

ROMA - Altra lista consegnata in Lega per la Lazio. Ufficiale, per ora, il nuovo elenco dei 25 giocatori che potranno disputare il campionato di Serie A. Due le modifiche rispetto al documento presentato la settimana scorsa: fuori gli infortunati Luiz Felipe e Vavro, dentro i nuovi acquisti Fares e Muriqi. L’esterno ex Spal molto probabilmente andrà in panchina, mentre l’attaccante è stato inserito nonostante sia in infermeria. Una mossa utile per scontare un turno di squalifica rimediato in Turchia quando vestiva la maglia del Fenerbahce. La lista definitiva dovrà essere consegnata il prossimo 6 ottobre, il giorno dopo la chiusura del mercato. Potrà subire due variazioni da qui sino a gennaio. In seguito l’elenco completo dei giocatori della Lazio.

OVER 22: Reina, Lukaku, Bastos, Radu, Akpa Akpro, Patric, Lucas Leiva, Djavan Anderson, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic, Marusic, Kiyine, Fares, Correa, Caicedo, Muriqi.

OVER 22 FORMATI IN ITALIA: Acerbi, Parolo, Lazzari, Immobile.

OVER 22 FORMATI NEL CLUB: Strakosha, Cataldi.