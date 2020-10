Nasri ufficiale alla Lazio, ma è il cugino

ROMA - È ufficiale, la Lazio ha depositato il contratto di Kais Nasri, che arriva dal Tolone a titolo definitivo. Kais, classe 2002, è il cugino di Samir Nasri, giocatore francese ex Arsenal, Manchester City e Siviglia. Il giovane centrocampista andrà a rinforzare la squadra Primavera. Da fine agosto si è aggregato al gruppo dei ragazzi allenati da Menichini per un periodo di prova. Test superato, è stato messo sotto contratto. Per Kais è il suo primo accordo da professionista. In questo ultimo giorno di mercato è stato depositato anche l’accordo per Enzo Adeagbo, affare a titolo definitivo con il Servette. Lui è un difensore centrale di un metro e novanta centimetri classe 2002. Nuovi innesti da far crescere con l’obiettivo di portarli in prima squadra.