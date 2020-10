Thauvin ricorda: “Bielsa mi voleva alla Lazio”

ROMA - Da quella pazza estate 2016 sono passati quattro anni. Marcelo Bielsa dice prima sì alla Lazio, poi il ripensamento. Salta tutto: panchina, mercato, obiettivi. Tare e Lotito decidono allora di puntare di nuovo su Inzaghi. Una scelta che poi si è rivelata azzeccata. Il tecnico argentino da mesi parlava con la società anche per il calciomercato. E voleva assolutamente Florian Thauvin. Il calciatore francese, ai microfoni di RMC Sport, ha ricordato: ”Quando doveva firmare per la Lazio, mi ha detto:’ Flo, vado a Roma, voglio assolutamente che tu venga con me". Ma Bielsa a Roma non arriva mai, e così Thauvin. Il classe ’93 dal Newcastle fa ritorno all’Olympique Marsiglia, dove gioca tutt’ora.

