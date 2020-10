Lazio, per Muriqi primi gol in allenamento. Ok anche Pereira

FORMELLO - Ritmi bassi, inutile forzare. Il match con la Sampdoria è ancora lontano, la Lazio riprende gli allenamenti con il gruppo decimato. Simone Inzaghi deve fare a meno dei nazionali. Tra i convocati, solo Marusic e Muriqi hanno dato forfait rimanendo a Roma. Il primo è afflitto da un problema alla caviglia, il secondo è in gruppo e si allena per esordire al meglio con la sua nuova casacca.

Primi gol

Sgambata completa per Muriqi e Pereira. Le attenzioni sono tutte su di loro, al primo allenamento intero con la squadra. E vanno anche in gol nella sfida finale a campo ridotto: doppietta per il bomber kosovaro, una rete anche per l’ex Manchester United. Gruppo rinforzato con i Primavera Franco, Novella, Adeagbo e il portiere Furlanetto. Luis Alberto a riposo, Radu ai box e ne avrà per un mese circa. Luiz Felipe prosegue il lavoro differenziato per mettere alle spalle definitivamente l’infortunio alla caviglia. Presto tornerà agli ordini di Inzaghi. Niente da fare ancora per Wesley Hoedt. L’olandese attende di svolgere le visite mediche.