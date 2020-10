Lazio, Vavro e il messaggio ad Inzaghi: “Mai stato meglio”

ROMA - Denis Vavro è un patrimonio da rivalutare in casa Lazio. Il difensore slovacco è arrivato lo sorso anno per circa 10 milioni di euro, alla sua prima annata in biancoceleste, un po’ per gli infortuni, un po’ per alcune prestazioni non all’altezza, non ha per niente impressionato. Simone Inzaghi lo ha inserito nella lista campionato, non in quella Champions. Anche se le voci da Formello già parlano di una possibile esclusione nell’elenco Serie A per far posto a Radu. Denis ha tutta la voglia di guadagnare fiducia. Dal ritiro della Slovacchia, parla del momento: “Sto bene, penso di non essere mai stato meglio. Sono convinto che i problemi fisici siano alle spalle e non torneranno a tormentarmi. Ho completato tutto il lavoro che mi era stato prescritto, ho fatto tanto nuoto per rinforzare l'addome, sono sicuro di essere pronto. Ho molta fame di calcio e spero che l'allenatore (il ct slovacco, ndr) possa darmi una chance".

Il lockdown

“È stato molto brutto, eravamo chiusi in appartamento o in hotel, potevamo solo andare al supermercato per comprare da mangiare. Ora si è tornati a una simil normalità, a Roma sono tornati anche i turisti”. Vavro ha svolto un buon ritiro ad Auronzo, poi la pubalgia ha frenato il suo inizio di stagione. In nazionale cerca spazio, dopo c'è la Lazio. Inzaghi lo aspetta.