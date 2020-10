Lazio, Inzaghi con gli uomini contati. Luiz Felipe rientro lontano

FORMELLO - Simone Inzaghi spreme la sua Lazio anche se con pochi giocatori a disposizione. Gruppo sempre ridotto per via degli impegni dei nazionali, il tecnico biancoceleste riavrà tutti alla spicciolata la settimana prossima. L’ultimo a tornare sarà Correa, praticamente 24 ore prima del match contro la Sampdoria di sabato 17 ottobre. In mattinata si aggregano sette giocatori della Primavera. Ad osservare la seduta anche il ds Igli Tare e il suo collaboratore Alessandro Matri.

Situazione recuperi

Hoedt tornerà in campo anche oggi, ma in solitaria. Visite mediche fissate per sabato mattina. In infermeria ci sono Marusic, Radu e Lulic. Nessuno dei tre sarà disponibile per la prima partita della ripresa. Non va dimenticato Luiz Felipe, che ha subìto una botta alla caviglia nell’amichevole con il Frosinone. Non è ancora guarito. Il suo ritorno dopo la sosta non è così scontato. Si allenano regolarmente in gruppo invece, Muriqi e Andreas Pereira. I due nuovi acquisti sono a disposizione in maniera completa. Esordiranno probabilmente nel match con la Samp.