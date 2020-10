Lazio, finalmente Hoedt: visite mediche, poi allenamento in squadra

ROMA - Inizia davvero la seconda avventura di Wesley Hoedt alla Lazio. Visite mediche in mattinata per il difensore olandese dopo due settimane esatte di attesa. Gli accertamenti in clinica Paideia vanno in scena alle ore 12. Ha intanto cominciato ad allenarsi a Formello con orari differenti rispetto alla squadra. Lunedì dovrebbe aggregarsi a tutti gli effetti con il resto dei compagni.

Lazio, Hoedt in clinica per le visite mediche

A disposizione di Inzaghi

Vista l’emergenza in difesa che ci sarà anche dopo la sosta del campionato, Simone Inzaghi spera di avere Hoedt subito a disposizione. Con il Southampton non ha fatto la preparazione, è indietro rispetto al resto dei compagni. Va verificato il suo stato di forma, potrebbe essere convocato per la sfida di sabato prossimo a Marassi contro la Sampdoria.