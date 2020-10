Lazio, 3-0 alla Primavera: gol Caicedo, Muriqi ok

FORMELLO - Guai ad abbassare la tensione. Simone Inzaghi organizza un test amichevole a Formello per la sua Lazio con la Primavera. Formazione ovviamente decimata dalle assenze dei giocatori partiti per gli impegni con le nazionali. Finisce 3-0 per i grandi, in gol Caicedo, Cataldi e Raul Moro. Lo spagnolo ha vestito la maglia della prima squadra.

Lazio, Hoedt in clinica per le visite mediche

Segnali positivi

All’amichevole non partecipano Escalante, Andreas Pereira e Luis Alberto. Tutti a riposo. Parolo provato ancora in difesa con Patric e Armini. Caicedo ha fatto coppia con Muriqi in attacco. Il bomber kosovaro non è ancora al meglio della forma, ma è pronto per la trasferta di Marassi contro la Sampdoria. In infermeria Radu, Luiz Felipe e Marusic. Hoedt ha fatto le visite mediche, lunedì alla ripresa (fissata per il pomeriggio), dovrebbe aggregarsi al resto del gruppo. Da lì in poi si inizierà a pensare davvero alla sfida di Genova.