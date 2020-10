Diretta Sampdoria-Lazio ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni

GENOVA - La Lazio a caccia dei tre punti per dare continuità al proprio inizio di campionato. Contro la Sampdoria serviranno testa e cuore. Massima concentrazione in un match che sembra subito molto difficile. Anche perché in casa biancoceleste c’è il rischio di distrarsi pensando al debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund di martedì prossimo. “La mia testa è solo alla Samp”, ha ribadito il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa, che dovrà fare a meno di Ciro Immobile, squalificato. Dall’altra parte invece, i blucerchiati di Ranieri hanno raccolto due sconfitte nelle prime due uscite stagionali (contro Juve e Benevento), ma si sono fermati prima della pausa per le nazionali con la bella vittoria a Firenze con la Fiorentina.

Segui la diretta di Sampdoria-Lazio sul nostro sito

Dove vederla in tv e in streaming

Sampdoria-Lazio è in programma alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova. Sarà visibile in tv su Sky Sport (canale 253) e su Lazio Style Channel (233), canale tematico biancoceleste. Il match sarà fruibile anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go.

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2) - Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri. A disposizione: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Colley, Askildsen, Leris, Silva, Verre, Damsgaard, Keita, La Gumina.

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Caicedo, Correa. All. S. Inzaghi. A disposizione: Reina, Alia, Armini, Vavro, Akpa Akpro, Marusic, Fares, Cataldi, Muriqi, Moro, Novella, Czyz.

ARBITRO: Orsato di Schio. VAR: Massa.