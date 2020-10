Bastos ceduto all'Al-Ain, ma la presentazione social è un disastro…

ROMA - Ieri il comunicato, oggi la presentazione social. Bastos ceduto in Arabia Saudita. “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bartolomeu Jacinto Quissanga all'Al-Ain Saudi Football Club". Ma l’avventura del difensore negli Emirati non inizia proprio nei migliori dei modi. Gaffe della società, che sui social ha mostrato una foto di presentazione del giocatore con il nome sbagliato: “Michel”. Un caso di omonimia con l’ex calciatore brasiliano Michel Bastos, che ha vestito anche la maglia della Roma, e tra l’altro pure quella dell’Al-Ain. Il post è stato subito cancellato, ma l’immagine ha fatto il giro dei social. Bastos, a prescindere dall’episodio, ha tutta l’intenzione di rilanciarsi. Alla Lazio non è andata come sperava. Ora per il classe ’91 c’è una nuova possibilità.