Lazio, Milinkovic in dubbio per il Bologna: pronto Akpa Akpro

FORMELLO - Simone Inzaghi prova la sua Lazio in vista del Bologna. Poco tempo per le prove tattiche, sabato già si gioca. All’Olimpico arrivano i rossoblu dell’ex Sinisa Mihajlovic. Il tecnico biancoceleste si porta sino a domani, prima dell’ultima rifinitura mattutina, il dubbio Milinkovic. Il serbo è uscito malconcio dalla partita con il Borussia Dortmund per via di una botta all’anca. Non ha smaltito del tutto il problema, oggi ha lavorato solo in maniera differenziata e non si è allenato con il resto del gruppo. Al suo posto ecco Akpa Akpro. L’ivoriano vive un momento magico dopo il gol in Champions League e potrebbe partire dal primo minuto.

Le altre scelte di Inzaghi

In porta potrebbe toccare a Reina, Strakosha verso una panchina di riposo. In difesa terzetto con Patric, Luiz Felipe e Acerbi. Il brasiliano non è ancora al meglio, ma dovrebbe spuntarla lui su Hoedt. Sulle fasce confermati Marusic a destra e Fares a sinistra. In mezzo Akpa Akpro, al netto del forfait di Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti ancora Correa e Immobile, con Muriqi e Caicedo pronti a subentrare. Inzaghi nelle sue scelte penserà anche alla prossima partita di coppa. Mercoledì sfida al Bruges per dare continuità al buon inizio di cammino in campo europeo.