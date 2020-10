Lazio, Tare: "Con i nuovi acquisti serve pazienza"

ROMA - Parla anche il ds Igli Tare nel pre partita di Lazio-Bologna. Il dirigente biancoceleste, ai microfoni di Dazn, ha ammesso: "Serve pazienza con i nuovi e dargli tempo di integrarsi. In mezzo a mille difficoltà parecchi di loro non hanno ancora visto il campo come si deve. Dobbiamo essere bravi noi ad aiutarli." Tra i biancocelesti, nel match dell'Olimpico, si vede Reina dal primo minuto. Ma non solo: gioca anche Akpa Akpro. L'ivoriano è il personaggio del momento dopo il gol in Champions League. In campo dall'inizio con Milinkovic fuori. Un'altra bella scommessa vinta del ds Tare.