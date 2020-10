Lotito e lo stipendio con la Lazio: ecco quanto guadagna

ROMA - Resi noti tutti i numeri sulla gestione della Lazio, intesa come società, dopo che il Consiglio di Sorveglianza si è riunito presso la sede legale di Formello. Approvato all’unanimità il bilancio di esercizio separato e consolidato al 30 giugno 2020. “La società - si legge - chiude il bilancio separato con una perdita di servizio di euro 12,96 milioni e il bilancio consolidato con una perdita di euro 15,88 milioni”.

Lo stipendio di Lotito

“Preso atto che la società versava in una situazione fallimentare al momento dell’acquisizione da parte della nuova compagine azionaria, dalla fine del decennio scorso sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all’ulteriore rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria”, si legge nella relazione. Poi gli stipendi: “I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la società a deliberare di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019/2020, adeguati compensi il cui importo su base annuale viene stabilito esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulati”. Nel dettaglio: Lotito, come presidente di Gestione, nel 2019/20 ha avuto un compenso pari a 600mila euro lordi, mentre per il suo ruolo di Consigliere, Marco Moschini, ha avuto compensi per 12mila euro lordi.