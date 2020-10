Immobile in isolamento, la dolce dedica di Jessica

ROMA - Una mano sul vetro che li separa, sullo sfondo la sagoma di Ciro Immobile, chiuso probabilmente nel suo studio, e due emoticon in preda ad un pianto: è la storia Instagram pubblicata da Jessica Melena, la moglie del bomber della Lazio, attualmente in isolamento in attesa del risultato dei tamponi. Il club biancoceleste è alle prese con un'emergenza Coronavirus e serviranno ancora 24 ore di pazienza per capirne a fondo l'entità.

Lazio e Coronavirus, la situazione

Affrontata la trasferta belga di Champions in emergenza, sarà venerdì la giornata decisiva in casa Lazio. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali e tecnico e tifosi sperano che almeno qualcuno degli otto calciatori esclusi da Inzaghi dalla lista dei convocati possa risultare negativo al nuovo giro di tamponi effettuati.