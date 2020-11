Addio a Proietti, il cordoglio della Lazio. Montesano: “Che hai fatto Mandrà?”

ROMA - La Capitale perde uno dei più grandi. Addio a Gigi Proietti, l’uomo fatto teatro, cinema, televisione che nel giorno del suo 80esimo compleanno ci ha lasciati. Messaggi di affetto e cordoglio sono arrivati da tutto il mondo dello spettacolo e non solo. Anche la Lazio, attraverso una nota, si è unita al dolore: “La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gigi Proietti e si unisce al dolore della famiglia”.

Il saluto de "Er Pomata"

Montesano da una parte, Proietti dall’altra, compagni di sventure alla ricerca della scommessa vincente in Febbre da Cavallo, film cult del cinema italiano. Uno laziale, l’altro romanista, ma due attori nati e grandi amici. Er Pomata, squattrinato ragazzo con in testa solo i cavalli e Mandrake, capace di architettare vere e proprie truffe divertenti per racimolare qualche soldo da puntare all’ippodromo. Una coppia perfetta (senza dimenticare il terzo amico, Felice) che hanno fatto la storia del cinema. E Montesano, nel giorno dell’addio di Proietti, ha scritto sui social: “Te possino Mandrà, proprio oggi?”.