Lazio, Inzaghi aspetta i tamponi. Luis Alberto ancora out

FORMELLO - Lazio ancora non al completo, lo spettro Coronavirus aleggia sempre sul centro sportivo. Stamattina altro giro di tamponi, decisivi per capire se qualche giocatore potrà mettersi a disposizione di Inzaghi per il match di domenica contro la Juve. Sul campo non si vedono Strakosha, Vavro, Leiva, Escalante, Djavan Anderson, Immobile, Lazzari e Luis Alberto. Lo spagnolo, sui social, ha comunicato di essersi ‘negativizzato’. Attende il via libera ufficiale. C’è attesa anche per Ciro Immobile, da più di 10 giorni positivo per la Uefa e negativo per la Serie A.

Lazio, l'abbraccio di Inzaghi: corre e salta sopra a tutti!

In stand-by

Decisivi i risultati dei tamponi di oggi per capire la formazione anti-Juve. Inzaghi rimanda le prove tattiche a sabato. Radu viaggia verso il recupero completo, ma va ricordato che non è ancora in lista campionato. Andrà aggiunto nei prossimi giorni (permesse modifiche). Patric ha lavorato a parte per un programma atletico di scarico, lo spagnolo sta praticamente giocando sempre. Possesso palla e partitella a campo ridotto in mattinata, risparmiando però i titolari con lo Zenit di Champions League. Inzaghi aspetta e incrocia le dita. Nelle prossime ore verranno comunicati i risultati dei test.