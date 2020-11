Lazio, slitta l’audizione del medico Pulcini sulla questione tamponi: il motivo

ROMA - Ecco la motivazione che sta dietro alla mancata audizione del dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, stamattina in via Campania presso gli uffici degli 007 della procura federale. L’avvocato Gentile, legale di riferimento della società, ha contattato personalmente il procuratore federale Chiné per chiedere il rinvio della stessa audizione, richiesta in merito al caso tamponi. L’avvocato era impossibilitato ad accompagnarlo e si è concordato di spostare l’incontro tra giovedì e venerdì.