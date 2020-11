Immobile pazzo per la nuova PS5. E Jessica non la prende bene...

ROMA - Ciro Immobile in isolamento domiciliare si può consolare con la nuova PlayStation 5. L’attaccante della Lazio, nel pomeriggio, ha subito tirato fuori dalla scatola la nuovissima console. Lui è un patito dei videogiochi. E via subito con il joystick in mano per la prima sfida. Cavi attaccati alla tv con la massima precisione e foto della bella Jessica: “Povera me”, ha scritto su Instagram. E in un’altra storia: “Ci vediamo l’anno prossimo”. La moglie del bomber sa già come andranno le prossime giornate: vedrà il marito sempre davanti alla televisione a giocare. Ma è solo uno svago, nessuna crisi di coppia all’orizzonte.

