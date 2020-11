Lazio, Strakosha guarito dal Covid: visite in Paideia

ROMA - Dentro un altro. La Lazio ritrova anche Thomas Strakosha. Il portiere albanese era stato, insieme ad Immobile e Leiva, uno dei casi tamponi dubbi delle ultime settimane. Fermato dalla Asl, ora il via libera. In mattinata si è recato alla clinica Paideia per effettuare le visite mediche, tappa obbligatoria prima di tornare in campo dopo la positività al Covid-19.

Immobile riabbraccia la Lazio: di nuovo in gruppo, Inzaghi sorride

Possibile convocazione

Strakosha non gioca con la Lazio dalla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund del 20 ottobre. La Lazio partirà nel pomeriggio per Crotone, sabato alle 15 c’è l’anticipo contro i calabresi. Possibile che Inzaghi possa convocare il portiere per fargli di nuovo respirare un po’ di aria agonistica. In porta toccherà ancora a Pepe Reina.