Lazio, a riposo Patric e Correa. Caicedo da valutare

ROMA - Allenamento defaticante per la Lazio dopo la sfida vinta contro lo Spezia. Martedì all'Olimpico c'è il Club Brugge per l'ultimo e decisivo turno di Champions e per la squadra di Inzaghi è una corsa contro il tempo per recuperare la forma ottimale. Questa mattina al centro sportivo di Formello si sono visti soltanto i calciatori non impiegati ieri con lo Spezia o utilizzati nel corso del secondo tempo, ad eccezione di Caicedo che era alle prese con un fastidio all'adduttore prima della gara.

Patric e Correa da valutare, forti dubbi per l'argentino

Sono da valutare le condizioni di Patric e Correa, entrambi assenti nella sgambata. Lo spagnolo è rimasto in tribuna per un forte torcicollo, mentre l'argentino, che a Cesena contro lo Spezia è rimasto in panchina per un risentimento al polpaccio, rimane in forte dubbio per il match di Champions League. Ancora out Muriqi e Lulic.

Torello e tiri in porta in allenamento

La sessione è iniziata con un torello a due tocchi ad alto ritmo, e successivamente il gruppo è stato diviso in due e i calciatori si sono esercitati sui tiri in porta e scatti. Domani pomeriggio scatteranno le prove tattiche in vista della sfida contro il Club Brugge. Se i biancocelesti dovessero pareggiare o vincere, si qualificherebbero agli ottavi di Champions League. In caso di sconfitta sarebbe il Bruges a passare. Gara fondamentale che Inzaghi affiderà ai suoi uomini migliori e a chi darà garanzie soprattutto a livello fisico.