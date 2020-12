Covid, tre positivi al Bruges: c'è anche Vormer, a segno con la Lazio

ROMA - Il Bruges, con una nota, ha comunicato la positività al Coronavirus di tre calciatori. Si tratta di Ruud Vormer, Siebe Schrijvers ed Ethan Horvath. Solo il primo ha sfidato la Lazio in Champions League nell’ultimo turno della fase a gironi. Match che si è giocato a Roma. Per loro niente sfida con l’Anversa in campionato. Vormer ha anche segnato ai biancocelesti. Mentre Schrijvers e Horvath erano in panchina. La società belga ha già provveduto a mettere in quarantena i tre calciatori. La Lazio, prima di scendere in campo contro il Verona, ha effettuato un altro giro di tamponi come da protocollo. Non sono state comunicate positività.