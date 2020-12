Diretta Milan-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

MILANO - Primo vero bivio del campionato per Milan e Lazio. I rossoneri cercano la fuga in testa al campionato, i biancocelesti devono inseguire il quarto posto e dare continuità di risultati dopo la bella vittoria sul Napoli. Una sfida nella sfida: Pioli e Inzaghi si ritrovano, hanno lavorato insieme a Formello per un anno e mezzo e si sono dati il cambio in panchina nel 2016. “É una gara che vale molto. Stiamo bene e siamo ambiziosi, chiudiamo al meglio il 2020”, le parole dell’allenatore rossonero. E Inzaghi carica: “Serve un’altra grande partita davanti ai primi della classe. Cerco solo continuità”. L’ultimo precedente a San Siro è terminato 2-1 per la Lazio. Infranto quel tabù che durava 30 anni. Ora i biancocelesti vanno a cerca del bis.