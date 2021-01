Lazio, è tornato Minala. Ecco tutti gli esuberi a Formello

ROMA - La Lazio prova anche a sfoltire la rosa e alleggerire il tetto stipendi. Ci sono diversi calciatori che si allenano a Formello e non rientrano da tempo nei piani di Simone Inzaghi. Uno su tutti, appena rientrato dal prestito in Cina al Qingdao Huanghai, è Joseph Minala. L’ex Primavera era partito a febbraio scorso prima della pandemia. Ma ha iniziato a giocare solo a luglio. Prestito scaduto, rientro alla base. Proverà a trovare una sistemazione, altrimenti addio a giugno a parametro zero.