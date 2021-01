Buon compleanno Lazio! E i tifosi si danno appuntamento in piazza

ROMA - Un compleanno sicuramente da ricordare quello della Lazio , che nel giorno del suo 121esimo anno dalla sua nascita festeggerà in maniera sobria per via dell’emergenza che l’Italia e il mondo stanno attraversando. Nessun ritrovo, come è sempre successo negli anni, a mezzanotte con tantissimi tifosi tra bandiere, fuochi d’artificio e cori.

L’appuntamento

I tifosi della Lazio si sono comunque dati appuntamento oggi alle 17 a Piazza della Libertà, luogo dove Luigi Bigiarelli fondò il 9 gennaio 1900 la società più antica della Capitale. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle regole imposte dal governo in questo momento di emergenza. Nella scorsa notte il gruppo Ultras Lazio ha esposto uno striscione su un ponte di Corso Francia: “Da 121 anni di Roma sei la storia!”. I festeggiamenti, ovviamente, saranno anche sui social. “l 9 gennaio 1900 a Roma, in Piazza della Libertà, nove volenterosi giovani guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una Società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport. Scelsero come simbolo l’Aquila, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, come colori il bianco ed il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. Ed infine il nome, Lazio. È il 9 gennaio ed il Club più antico di Roma compie 121 anni; tanti auguri a tutti noi, tifosi della Prima Squadra della Capitale!”, questo il messaggio apparso sul sito ufficiale della società. Che ha fatto gli auguri anche a Lucas Leiva, nato in un giorno sicuramente particolare, con la Lazio nel suo destino.