Lazio, le scelte di Inzaghi per il derby: Caicedo con Immobile

Lazio, le scelte di Inzaghi per la Roma

In porta toccherà ancora a Reina con Strakosha out per un infortunio muscolare. Lo spagnolo gioca il primo derby, è diventato ormai il titolare della Lazio. Blocco difesa confermato: Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Ruolo fondamentale per il Leone al centro della difesa: sarà lui in marcatura su Dzeko. Sulle fasce nessun dubbio (e pochi uomini): Lazzari a destra, Marusic a sinistra. Fares ancora fuori. In mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In attacco confermato Caicedo insieme ad Immobile. Correa, appena rientrato, potrà essere l’arma in più dalla panchina. Stesso discorso per Muriqi e Pereira.