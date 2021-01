Lazio, il marito della Raggi esulta: “Salutiamo i cuginetti…”

ROMA - Tutti a festeggiare sui social per la vittoria della Lazio nel derby contro la Roma. E Andrea Severini, marito della sindaca di Roma, Virginia Raggi, fa festa insieme al figlio Matteo, anche lui molto tifoso dei biancocelesti: “Salutiamo i cuginetti... Una piccola squadra, è vero…”. Chiaro riferimento alle parole di Ruggiero Rizzitelli, che a pochi giorni dalla stracittadina aveva ammesso in un video diventato virale: "Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi“. La Raggi non ha mai ammesso per quale squadra di Roma tifare, ma ovviamente in casa si è sempre parlato di Lazio vista la fede del marito. E il piccolo Matteo, a giudicare dalla foto su Instagram in cui fa il segno del ‘tre’ con la mano, pare abbia proprio preso dal padre Andrea.