Luis Alberto e le scuse a Villar: “Storia condivisa per sbaglio”

ROMA - Nei festeggiamenti social post derby, Luis Alberto non si è subito reso conto di aver repostato una storia Instagram che conteneva delle offese dirette al giocatore della Roma, Villar. Il Mago della Lazio, assoluto protagonista del derby vinto dai biancocelesti, ha immediatamente chiesto scusa cancellando la foto incriminata: “Ieri sera, senza rendermene conto, ho repostato tra le mie storie una foto nella quale si insultava Gonzalo Villar. Non l'ho visto, e dopo avergli chiesto scusa in ritardo per questo errore, volevo farlo anche pubblicamente. Sono assolutamente contro qualsiasi mancanza di rispetto di questo tipo. Gonzalo è una grande persona e il nostro rapporto è molto buono". Caso subito rientrato.