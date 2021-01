Lotito fa festa: "Serata perfetta. Ho un solo rimpianto..."

"La squadra, il mister e tutto lo staff tecnico sono stati semplicemente straordinari. Ieri è stata una serata perfetta. Un solo rimpianto: non averla potuta vivere insieme ai nostri tifosi allo stadio". Stadio purtroppo chiuso per via della pandemia. Ma ci sarà tempo per recuperare. La Lazio intanto continua a vincere: aspetta solo i propri tifosi all'Olimpico per festeggiare tutti insieme.