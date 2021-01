Finalmente Muriqi: “Devo continuare così”

ROMA - Ci aveva provato nel primo tempo a trovare la via del gol, Vedat Muriqi. Il palo gli ha detto no. Poi sul finale, quando la Lazio pareggiava 1-1 con il Parma, ha colpito di testa il pallone vittoria. Ha festeggiato il gol, ma per la Lega è autorete del portiere Colombi. Ai microfoni della Rai, l’ex Fenerbahce ha raccontato: “Sono molto felice per i quarti di finale, è il mio primo gol e ovviamente sono contento. Devo continuare così e fare sempre meglio". Messaggio a Simone Inzaghi. Con Immobile in tribuna e Caicedo in panchina è toccato a lui. Ha risposto presente. Un’arma in più.