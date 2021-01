Lazio, Inzaghi: "Atalanta squadra al top. In difesa qualcuno arriva"

ROMA - É di nuovo Coppa Italia per la Lazio, c'è l'Atalanta. E la sfida contro i ragazzi di Gasperini è doppia, le due squadre di affronteranno anche in campionato domenica prossima. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato della partita e non solo: “Sarà una settimana impegnativa con noi. Doppio incontro con l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare le condizioni dei ragazzi per cercare di fare il meglio. Chiaramente dovrò alternare le forze. Ho giocatori disponibili, altri no anche per squalifica. Organizziamo una partita per volta, quella di domani sarà importantissima". Poi sul mercato: "Abbiamo questa problematica in difesa, ci guardiamo intorno. Con Tare c’è sinergia, un giocatore arriverà ad aiutarci”.