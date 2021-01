Inzaghi: "Lazio, il riscatto possibile senza errori. E su Gasperini..."

ROMA - La Lazio a caccia della rivincita con l'Atalanta. A Bergamo seconda sfida contro gli uomini di Gasperini nel giro di quattro giorni. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, i biancocelesti vogliono il riscatto . In conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato il momento e non solo : “La partita di mercoledì è stata ottima, giocata bene da parte nostra. Ma in determinate partite niente errori. Contro certi avversari, come un’Atalanta di spessore, non puoi commettere sbagli . Volevamo la qualificazione, ormai è inutile parlarne. Interpretiamo la partita come fatto mercoledì. Luis Alberto ha fatto due allenamenti buoni, rientra dopo 10 giorni da un’operazione. Valuterò, ma le sensazioni sono state buone. Domani, al risveglio muscolare, vedremo. Musacchio l’ho voluto, è pronto. Si allena da due giorni con noi, magari può subentrare”.

L’importanza del momento

“La mia voce? Sapete il rispetto per i giornalisti e le insistenze del dottor De Martino. Il periodo è così, devo stare attento. C’è il rischio che anche domani non potrò parlare nel post partita. Contro l’Atalanta pochi grandi risultati, abbiamo vinto la finale di Coppa Italia, ma vogliamo fare bene. Loro, come la Lazio, stanno dando fastidio alle prime cinque che hanno altri budget. Il mercato? Serviva un giocatore per il buco lasciato da Luiz Felipe. Abbiamo preso un calciatore intelligente, che conosce il calcio italiano. Gasperini e le dichiarazioni sulla Coppa Italia persa? Non mi va di commentare, ognuno è libero di dire qualsiasi cosa. Io rimango concentrato sulle cose su cui posso incidere”.

Uno sforzo in più

“Siamo delusi, volevamo la semifinale, forse l’avremmo meritata. Ma il momento è buono, servirà una grande partita sapendo che abbiamo recuperato poco. Lo stesso vale per l'Atalanta. A Roma rimangono Strakosha, Caicedo, Cataldi e Luiz Felipe. La gara è importante, ricomincia il girone di ritorno. I 34 punti sono un discreto bottino, ma per arrivare tra le prime quattro servirà qualcosa in più. Lo stesso per arrivare tra le prime sei. La nostra prestazione di mercoledì è stata ottima, ma c’è rammarico. L’anno scorso la semifinale ci è stata tolta per un’espulsione inventata. Quest’anno invece, solo colpa nostra. Sono comunque soddisfatto della squadra”.