Immobile, missione Inter: pochi gol contro i nerazzurri

ROMA - “L’Inter? Partita importante, viviamo un momento ottimo. Loro stanno facendo un grande campionato, andremo a Milano per vincere e fare il nostro gioco”. Ha parlato così, Ciro Immobile, dopo la vittoria contro il Cagliari grazie ad un suo gol . Ora la sfida verità contro i nerazzurri: se Inzaghi vince si iscrive alla corsa ai primissimi posti. Immobile vuole essere protagonista e trascinare i suoi. Anche perché in carriera l’Inter gli è sempre rimasta un po’ indigesta. Quattro le reti siglate ai nerazzurri, solo due da quando gioca con la Lazio. All’andata fu espulso per una manata a Vidal, domenica vuole lasciare il segno come sa fare.

Immobile, la media gol contro l’Inter

Ciro il primo gol ai nerazzurri lo ha segnato nella stagione 2012/2013 con la maglia del Genoa. Si è ripetuto la stagione successiva con la casacca del Torino. Con l’aquila invece, una sola rete in campionato (2-1 per i biancocelesti stagione 2019/2020) e una in Coppa Italia un anno prima. Vive un momento magico: nelle ultime 10 partite è andato a segno 8 volte. Domenica sfida Lukaku e vuole far sognare i tifosi. “Andiamo a Milano per vincere”, la promessa fatta. Con i suoi gol la missione appare molto più facile.