Klose: “Immobile o Lewandowski? Vi dico chi è il migliore”

ROMA - Sarà una partita speciale quella tra Lazio e Bayern Monaco per Miroslav Klose. Oggi è vice allenatore dei tedeschi, è tornato dopo aver vestito quella leggendaria maglia da calciatore. Ma non dimentica il suo passato in biancoceleste. A Roma ha chiuso la carriera da grandissimo. E in rappresentanza di uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, ai microfoni di Kicker, dice la sua sulla sfida Lewandowski-Immobile: “Vedo Robert in allenamento ogni giorno e posso giudicarlo in maniera più completa. Penso sia lui il migliore, è un centravanti perfetto. Ma Immobile merita tutti i suoi gol, legge bene le azioni. Si muove molto per cercare palloni e ha bisogno di poche occasioni per far male. Questo la dice lunga sulla sua qualità. Bravo con entrambi i piedi, buon colpo di testa”.