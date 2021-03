Tare: "La Lazio ha rispettato il protocollo. Siamo qui..."

ROMA - Il match tra Lazio e Torino non si giocherà . E durante la serata dell'Olimpico, il ds biancoceleste, Igli Tare, ha commentato la situazione e non solo: "Potrei dire tante cose, ma le tengo per me. Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo stadio, aspettiamo 45' poi va tutto in mano agli organi competenti. Avremmo voluto giocare questa gara, il campionato va rispettato, quando ci sono questi momenti gli interessi dovrebbero essere messi da parte, per quello che ci riguarda noi siamo qui e aspettiamo".

Le parole di Tare su Lazio-Torino

"Non vogliamo entrare in certe dinamiche. E non devo capire il Torino, ci sono tanti punti di vista. Non voglio creare polemica. Sappiamo come stanno le cose. Noi siamo qui, è l’unica cosa che conta. Poi per il resto qualcuno deciderà. Giocarla domani? Non ci è stato proposto. Noi fino a ieri sera non abbiamo avuto nessuna informazione. Pensavamo di giocare la partita e l’abbiamo preparata. Possiamo discutere su tante cose, ma l’unica cosa che conta è che la Lazio ha rispettato il protocollo. Ci penseranno gli organi competenti".