Immobile, come ricaricarsi: festa per la Scarpa d’Oro

ROMA - Ciro Immobile pronto alla grande festa: mercoledì in Campidoglio la consegna della Scarpa d’Oro 2020. Il trofeo va a lui: miglior goleador d’Europa della passata stagione, quella più tormentata per via del Coronavirus, quella più bella per la sua carriera. Capita ora in un momento poco felice: Ciro non segna da cinque partite, era accaduto solo una volta, due anni fa, tra aprile e maggio 2019. La sua ultima rete al Cagliari lo scorso 7 febbraio. Si è inceppato, soffre di un’infiammazione al tendine d’Achille che provoca fastidi al polpaccio. Da leader ha sempre stretto i denti e mai mollato. Una festa in suo onore capita proprio nell’attimo giusto: celebrato come il più grande, troverà nuovi stimoli.