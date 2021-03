Lazio, il tuo calendario: per la Champions niente più sbagli

ROMA - Per la Lazio riparte la missione Champions League. Dopo un brutto inizio di stagione la squadra di Simone Inzaghi si era ripresa alla grande: sei vittoria di fila e quarto posto centrato. Poi è ruzzolata di nuovo indietro dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite. La zona Champions ora è lontana 7 punti (Roma 50, Lazio a 43 con una gara in meno, quella con il Torino). E con l’Atalanta vincente contro l’Inter la situazione si farebbe ancora più serie: 52 punti per Gasperini e biancocelesti a -9. “Siamo in ritardo, ma mancano ancora 12 partite per recuperare”, ha detto Inzaghi. Tradotto: deve iniziare la scalata.